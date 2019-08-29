الصحة: تطوير المنشآت الطبية طبقًًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة تتفقد اليوم المنشآت الطبية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية؛ لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.



وأضاف "مجاهد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "mbc مصر"، أن مستشفى الإسماعيلية العام يتم تطويره حاليًا، وهو عبارة عن 3 طوابق، وبه كل التخصصات الطبية وعيادات خارجية، وبه 96 سريرًا داخليًا، و16 سرير رعاية مركزة، و11 سرير رعاية قلب، و4 أسرّة رعاية أطفال و18 حضانة و27 سرير طوارئ، و6 عمليات و11 إفاقة، و65 كرسي للغسيل الكلوي، و100 ماكينة غسيل كلوي.



وأشار إلى أن المنشآت الطبية يتم تطويرها طبقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد بكل محافظات المرحلة الأولى، مشددًا على أن إقبال المواطنين في محافظة بورسعيد على الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد كان كثيفًا بما يعكس وعي المواطنين بأهميتها.