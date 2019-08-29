تفاصيل العثور على جثتي ربة منزل وطفلها متحللتين بقنا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن تفاصيل العثور على جثتى ربة منزل وطفلها متحللتين بعد وفاتهما منذ ٣ شهور في مركز نقادة جنوبي المحافظة.



وقال المصدر في سياق تصريحاته، إن أجهزة الأمن بمحافظة قنا، نجحت في العثور على سيدة مفقودة وطفل بقرية الزوايدة، المتغيبين منذ شهر رمضان الماضى داخل أحد المنازل المهجورة.



وأضاف المصدر، أن قوات قد عثرت على جثامين السيدة والطفل مدفونين بأحد المنازل المهجورة بالقرية، على بعد أمتار قليلة عن منزل الضحيتين وقد عثر عليهما مدفونين وعليهما صبة خرسانية وما زالت قوات الأمن تفرض طوقا أمنيا على مكان العثور عليهما.



كان أهالى الفقيدة وتدعى ثناء جابر الزعلانى والطفل عمر جابر همام قد أبلغوا بغيابهما منذ رمضان الماضى وهم من سكان قرية الزوايدة غرب النيل بقنا.