السكة الحديد: نتعامل فورًا مع شكاوى المواطنين عبر الواتس آب

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن أن تفعيل الشكاوى عبر الواتس آب لاستقبال كل مشكلات المواطنين من الحجوزات الآون لاين، أسهم في معرفة كل المعوقات التي تواجه المواطنين بصورة يومية.



وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه يتم استقبال الشكاوى ودراستها بصورة مفصلة حتي يتم التأكد من الشكوي المقدمة من الركاب والتعامل الفوري معها، إلي جانب التأكد من صحتها من عدمه، وكذلك سرعة التعامل معها للحفاظ على المصداقية مع جمهور الركاب.



وناشدت هيئة السكة الحديد، الركاب ضرورة إرسال كل الشكاوى والمعوقات التي تواجههم، وذلك من أجل الحفاظ على مستوي الخدمة المقدمة للجمهور وتوفير كل احتياجاتهم.