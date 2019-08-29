تنفيذ إزالة تعديات على 9 أفدنة من أملاك دولة بمدينة بلاط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بالتعاون مع قسم شرطة بلاط، بتنفيذ قرار إزالة رقم 100 لسنة 2019 لمساحة 9 أفدنة (أملاك دولة) بشمال غرب مدينة بلاط، وذلك ضمن حملات الإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المركز.



صرح بذلك المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القانون واستعادة حق الدولة والشعب، مضيفًا أن حملات الإزالة مستمرة ضد المتقاعسين عن سداد حق الدولة، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كل أشكال التعدي على الأراضي واستردادها بشكل كامل.



يأتي هذا في إطار استرداد أراضى الدولة بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية، وبتعليمات من محافظ الوادي الجديد.