الري: حالة الأمطار على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل

ترأس وزير الموارد المائية والري اجتماعا عاجلا للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة؛ لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، اليوم الخميس.



وأفادت أجهزة الوزارة بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل، من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجارٍ المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.



كما استعرضت اللجنة موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان، والتي لا تعد مؤشرا عن إيراد النهر، وأن الوارد حتى الآن من المياة أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضي، وأن حالة المطر حتى الآن حول المتوسط.



وقال وزير الري إن كافة أجهزة الوزارة المختلفة مستمرة في المتابعة على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.