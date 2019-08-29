السكة الحديد: تزويد أنفاق المحطات بطفايات حرائق لأمان الركاب

انتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوجود الأنفاق الداخلية داخل محطات السكة الحديد والتي تنقل الركاب من رصيف إلي آخر بدون وجود طفايات حريق، الأمر الذي تسبب في إنزعاج البعض خوفًا من وقوع أى حرائق ولا توجد طفايات تساعد على سرعة إنقاذ الموقف.



وأكدت هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم التعامل مع الأمر وتزويد تلك الأماكن داخل محطات السكة الحديد بطفايات الحريق، وذلك حرصًا من الهيئة على عدم وجود أى خلل داخل المرفق من شأنه التأثير السلبي على أمان المواطنين.



وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن الهيئة تسعى دائمًا لتوفير الأمن والأمان للمواطنين وعدم وجود أى مشكلات تسبب إزعاجًا للمواطنين وتؤثر على راحتهم وأمانهم داخل المرفق.