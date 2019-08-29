العثور على جثتين متحللتين لأم وابنها بمنزل مهجور بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بجنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، على جثة أم ونجلها متحللتين، منذ 3 أشهر، في منزل مهجور بقرية نجع القطط بالزاويدة، مركز نقادة، فيما تكثف الأجهزة البحثية من جهودها لكشف غموض الواقعة.



كان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بالعثور على جثة ثناء جابر محمد، 50 عامًا، وجثة نجلها عمر جبريل أحمد، 10 أعوام، بمنزل مهجور بالزوايدة التابعة لدائرة مركز نقادة جنوبي محافظة قنا.



وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من جهودها لكشف تفاصيل ولغز واقعة وفاة الشخصين وتحلل جثتيهما داخل المنزل.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.