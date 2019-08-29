الري: متابعة مستمرة لمخالفات زراعة الأرز

قال الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنه يتم اتخاذ إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة لمحطات الرفع بمحافظتي البحيرة والاسكندرية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن جاهزية المحطات الحرجة بالمنطقة«الطابية– القلعة– الخيري– تروجة– ادكو»، وذلك لتوفيرالمياه اللازمة لرى الأراضى.



وأوضح وكيل وزارة لموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمساحات المنزرعة أرز وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان الحد من المخالفات والحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.



جاء ذلك خلال اجتماع عاجل للجنة تنظيم ايراد النهر برئاسة وزيرالموارد المائية والرى، وحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، اليوم الخميس.