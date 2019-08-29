وهب الله: اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يتم حاليا حصر كل المشكلات التي تواجه المؤسسات في القطاع الخاص، لبحث سبل إزالتها وحلها قبل توقيع اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص وتطبيق الحد الأدنى للأجور لهم، مؤكدا أنه سيتم إبرام اتفاقية لصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف وهب الله في تصريح لـ"الدستور"، أنه من الصعب إجبار كل أصحاب الأعمال على تطبيق تلك الاتفاقية، حيث إنها ستنص على أن تطبق بحسب ظروف كل مؤسسة، بحيث يراعى الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، مؤكدا أن هناك أسانيد ستسهل عملية معرفة عدم مقدرة المنشأة على تطبيق الاتفاقية من عدمه، وذلك بتقديم المستندات التي تثبت عدم مقدرته.



وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، قد اتفق منذ أكثر من شهر على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك بعد دراسة الأمر وإبرام الاتفاقية.