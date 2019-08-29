"الشباب" و"التعليم العالي" ينظمان مهرجانًا للرياضات الشاطئية بمطروح

تنظم وزارة الشباب والرياضة المهرجان الرياضي للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية خلال الفترة من 5 حتى 10 سبتمبر المقبل بمعسكر جامعة الإسكندرية بمرسي مطروح، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة الإسكندرية.



ويأتي المهرجان في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وخطة الأنشطة المشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي بمشاركة 450 طالبًا وطالبة.



ويتضمن المهرجان ألعاب كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، وبعض المسابقات الترفيهية، مثل شد الحبل والبحث عن الكنز، سباحة الموانع وتنس الطاولة والشطرنج والدومينو والتحدي وحفلات سمر، بالإضافة إلى تنظيم برنامج سياحي بمحافظة مطروح.