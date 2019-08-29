التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها بالمطرية

شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية عندما أقدم زوج على قتل زوجتة لشكة فى سلوكها والقي القبض على المتهم.



بدأت تفاصيل الواقعة بوصول جثة ربة منزل عمرها 33 سنة متوفية الى مستشفى الزيتون التخصصي وبالانتقال تبين وجود آثار اعتداء وضرب على جسدها، وبسؤال زوجها تاجر خردة عمرة 39 سنة، اتهم أحد الأشخاص بمنطقة سكنه فى المطرية بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح بسبب خلافات بينهما وبعمل التحريات دلت عدم صحة أقوال الزوج وأنه وراء ارتكاب الحادث لشكه فى سلوك زوجته.



وأضافت التحريات أن الزوج تخلص من المجني عليها بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام قطعة خشبية بعدما أخبره نجله الصغير بأنه سمع والدته تتحدث مع شخص آخر في التليفون وعندما واجهها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى عليها فيها بالضرب حتى توفيت وألقي القبض على المتهم وجارى تحرير المحضر اللازم.