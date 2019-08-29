البابا تواضروس: العقل والعمل الاجتماعي وزنات من الله

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن العقل يعتبر من أهم الوزنات التي يمنحها الله للبشر حيث العقل الحكيم هو الذي يرحب بالقراءة والبحث والتوضيح والترجمة.



وأشار البابا خلال عظته مساء أمس بكنيسة الملاك ميخائيل بكينج مريوط بالإسكندرية قائلًا " هناك أيضًا

وزنة ادبية من وزنات الله وتتمثل في الأدب الذي يجمع خلاصة النفس والمواهب الأدبية تجعلك تتعلم من سلوكيات الناس والشطارة هي تنمية مواهبك على الدوام.



وتابع " العمل الإجتماعي أيضًا وزنة لأنه من خلاله نخدم المجتمع والناس، ولهذا إذا منحك الله وزنة حب الخير والعطاء وخدمة الأخرين فهي نعمة كبيرة "



