تحرير 76 مخالفة تموينية بالمخابز ومحطات الوقود بالغربية

قامت مديرية التموين بالغربية بتنفيذ حملة كبرى على مركزى المحلة الكبرى وزفتى، أسفرت عن تحرير 76 مخالفة تموينية بالمخابز ومحطات الوقود، حيث تم تحرير50 مخالفة بمخابز مركز المحلة وضبط 21 شيكارة دقيق بغرض التجميع، كما تم تحرير 24 مخالفة تموينية بالمخابز ومخالفتين في محطات الوقود بمركز زفتى وضبط 48 أسطوانة بوتاجاز، تضمنت هذه المخالفات تصرفًا فى كميات من حصة الدقيق – تجميع دقيق – نقص في الوزن وعدم وجود لوحة مواعيد عدم وجود سجل زيارات وعدم نظافة أدوات العجين وتجميع أسطوانات غاز منزلى.



وأكدت المديرية على استمرارية شن هذه الحملات على جميع مراكز المحافظة لمتابعة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة العامة، وكذا إنتاج خبز مطابق للمواصفات وتوافر المواد البترولية بالمحطات وبيعها بالسعر المحدد لما يأتى فى الصالح العام لمواطنى المحافظة.