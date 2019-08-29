الزراعة: حجم الصادرات من التمور زاد بنسبة 256% (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، وجود كم كبير من الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية من التمور زاد بنسبة 256% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار "القرش"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، إلى أن الموالح المصرية تحتل مرتبة متقدمة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن على مستوى العالم، مؤكدًا أن هناك منافسة شديدة بين مصر وإسبانيا على صدارة الموالح، ونجحنا في السبق في ذلك.



وأوضح أن البطاطس والبصل والثوم تتميز أيضًا بوجودها الكبير في عدد من الدول، إضافة إلى فتح أسواق جديدة في صربيا والاتحاد الأوروبي وإفريقيا.