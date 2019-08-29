المترو: زيادة الصرافين بشبابيك التذاكر تزامنًا مع العام الدراسي الجديد

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق أنه سوف تتم زيادة عدد الصرافين الموجودين داخل محطات المترو في الخطوط الأول والثاني والثالث للمترو، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد 2019- 2020.



وأوضحت شركة المترو أن توفير صرافين داخل المحطات سوف يسهم بصورة كبيرة في خفض التكدس أمام شباييك التذاكر، الأمر الذي يتسبب في إزعاج الركاب بصورة كبيرة، ومع زيادة الضغط لنقل الطلاب سوف يزاد التكدس على شبابيك التذاكر أيضا.



وأشارت شركة المترو إلى أنه ستكون هناك زيادة لعدد المشرفين داخل المحطات، خاصة المحطات التي تشهد تكدسا شديدا من قبل المواطنين، مثل محطة السادات بالخط الأول ورمسيس أيضا.

