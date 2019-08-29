"المجانين".. شاهد سباق القفز فوق حطام السيارات فى بريطانيا

عرضت فضائية "الآن"، لقطات من سباق بريطاني يجذب محبي السيارات، بعنوان "القفز فوق الحطام".



واستضافت مقاطعة ويست سايكس البريطانية، السباق ضمن فعاليات البطولة السنوية للقفز بالسيارات، حيث تعتمد المسابقة على الاستعراض من خلال القفز بالسيارة فوق حطام من السيارات المتراصة.



ويصف الجماهير سائقى السيارات في هذه الفعاليات السنوية للقفز بـ"المجانين".