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الثقافة

"إحياء المبنى التاريخى لدار الكتب المصرية" فى اليونان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
إيهاب مصطفى
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شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، اليوم الخميس، في الجلسة الخاصة بالمكتبات الوطنية بمؤتمر الاتحاد الدولى للمكتبات.

وقدم عرضًا عن تجربة وزارة الثقافة ودار الكتب المصرية في إحياء وتطوير المبنى التاريخي للدار بباب الخلق، بعد استهدافه في التفجير الإرهابي الذي طال مقر مديرية أمن القاهرة منذ عدة سنوات.

يذكر أن "هشام" شارك أيضًا فى مؤتمر رؤساء المكتبات الوطنية الذى انعقد على هامش مؤتمر الأفلام يوم الثلاثاء الماضي، وقد تقدم عدد من الحضور، ممثلو المكتبات الوطنية على مستوى العالم، بالتهنئة له بمناسبة إحياء المقر التاريخي لأعرق مكتبة وطنية في العالم العربي، بالإضافة إلى النجاح في تحقيق إنجازات كبيرة مثل إعادة مخطوطين إلى مصر بعد إيقاف بيعهما بالخارج، وتطوير قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب بكورنيش النيل، مما أعاد إلى دار الكتب المصرية بريقها ومكانتها على المستوى الدولي.

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