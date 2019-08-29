"كارثة".. انهيار مبنى في جنوب الصين (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد انهيار مبنى جنوب الصين.



وأظهر الفيديو، لقطات من انهيار مبنى مكون من طوابق عدة في مدينة شنزن من محافظة جوانجدونج جنوب الصين، ولم يسجل وقوع إصابات بشرية جراء ذلك.



ويتضح خلال الفيديو، أن الجزء السفلي للبناية انهار، إضافة إلى شرخ أعمدة البناية، فيما مال الجزء الأعلى منه على بناية مجاورة.



وقد وصلت فرق الطوارئ إلى المكان، حيث بدأت عمليات البحث والإنقاذ، أما سبب وقوع الكارثة فما زال رهن التحقيق الجاري.