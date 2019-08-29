الشباب والرياضة: نولى اهتمامًا كبيرًا لشباب المصريين بالخارج

أكدت وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لشباب المصريين بالخارج، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لشباب المصريين بالخارج، مضيفًا أن منتديات الجيل الثاني نجحت في ربطهم بالوطن.



جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم ضمن فعاليات الملتقى السابع عشر، الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث من نحو 20 دولة، بالتعاون مع إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك وزارة البيئة.



وأضافت أن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الهجرة وسنعمل معًا علي إضافة أنشطة رياضية للملتقيات، بما يزيد من التفاعل بين الشباب.



كما أعرب الشباب عن انبهارهم بالجمال الخلاب الموجود في الفيوم من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة، وكذلك الحفريات البحرية، وكذلك بمحمية وادي الريان، التي تضم أنواعًا كثيرة من الحيوانات البرية والطيور، ملتقيات الجيل الثاني نجحت في ربطهم بالوطن.



وأضافت أن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الهجرة، وسنعمل معًا علي إضافة أنشطة رياضية للملتقيات، بما يزيد من التفاعل بين الشباب.



كما أعرب الشباب عن انبهارهم بالجمال الخلاب الموجود في الفيوم من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة، وكذلك الحفريات البحرية، وكذلك بمحمية وادي الريان، التي تضم أنواعا كثيرة من الحيوانات البرية والطيور.



يعد الملتقى هو الجزء الثاني من مبادرة (في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك) والتي أطلقت العام الماضي خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين في الخارج أثناء قضاء إجازتهم في مصر، كما سبق أن نظمت وزارة الهجرة ١٥ دورة للأمن القومي بعنوان "جذورنا" لشباب المصريين من كل بلدان العالم، بالإضافة إلى تنظيمها سنويًا لمعسكر للأطفال من سن ٨ إلى ١٦، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة.