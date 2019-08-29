مقتل وإصابة وأسر 37 مسلحًا من طالبان في عمليات للقوات الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 28 من مُسلحي حركة طالبان في عمليات نفذتها القوات المُسلحة الأفغانية في إقليم بلخ، بشمال البلاد.



وذكر بيان- أصدرته الفرقة 209 التابعة للجيش لأفغاني وأوردته وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية- أن القوات المُسلحة نفذت سلسلة من العمليات في عدد من أحياء الإقليم الشمالي، مما أسفر عن مقتل 16 مُسلحًا من طالبان، وإصابة 12 آخرين، وأضاف أن القوات الأفغانية ألقت القبض على 9 من عناصر الحركة المُسلحة خلال تنفيذ العمليات نفسها.



من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة- والتي من بينها حركة طالبان- على هذه الأنباء حتى الآن.



يُشار إلى أن إقليم بلخ يُعد من الأقاليم التي تنشط بها عناصر طالبان، حيث تشن العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.