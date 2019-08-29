ناقلة النفط الإيرانية تغير مسارها عن تركيا

غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" مسارها، منذ قليل، وابتعدت عن سواحل تركيا، بعد الإعلان عن توجهها إلى هناك بعد الإفراج عنها من قبل سلطان جبل طارق، وفق ما أظهرته بيانات تتبع حركة السفن، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.



وقال مصدر ملاحي بميناء "مرسين" التركي، في وقت سابق، إن ناقلة النفط الإيرانية التى كانت محتجزة في جبل طارق، في طريقها إلى المياه الإقليمية التركية وتتجه نحو الميناء.



وتصاعدت حدة التوترات بين واشنطن وطهران، حيث استولت إيران على ناقلات النفط في الخليج في الأشهر الأخيرة واحتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.



وفي أعقاب ذلك، أطلقت الولايات المتحدة "عملية الحراسة"، وهي عملية بحرية لحماية الملاحة التجارية في الخليج.