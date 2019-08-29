الكشف على 1500 حالة بقافلة جامعة الوادى الجديد

قال سطوحي أحمد، عميد كلية الطب البيطري في جامعة الوادي الجديد، إن القافلة البيطرية المجانية التي أطلقتها الجامعة في مركزي بلاط والداخلة ضمن خطة الأنشطة الصيفية، التي شارك فيها طلاب وأساتذة الكلية، وقعت الكشف وأجرت عمليات جراحية لــ1500 حالة بالمجان.



وأضاف سطوحي - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أنه تم الانتهاء من فحص وعلاج 210 حالات لأمراض الولادة ومضاعفاتها وضعف الخصوبة ومسبباتها، و560 حالة لأمراض الباطنة وسوء التغذية، و688 حالة لأمراض الدواجن والأرانب، و42 حالة تم التعامل معها جراحيًا وتلقى العلاج اللازم.



من جانبه، قال ناجي محمد عوض، مدير عام البيطري في الوادي، إن هذه القوافل يتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة، بهدف تدريب الطلاب خلال الإجازة الصيفية وتقديم الدعم اللازم لصغار المربيين، مشيرًا إلى أن هناك قافلة أخرى سيتم تنفيذها في مركزي باريس والخارجة بدءًا من 7 سبتمبر المقبل.