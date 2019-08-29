الإحصاء: تراجع استهلاك المنازل للكهرباء لصالح المصانع خلال 2019

5 قطاعات رئيسية تتقاسم كميات الكهرباء المستخدمة بنسب وقيم متفاوتة، يأتي في صدارتها قطاعا الاستخدامات المنزلية والصناعة بنسبة تتخطى الـ60%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يرصد هيكل توزيع الكهرباء على مستوى القطاعات.



فعلى الرغم من استحواذ المنازل على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة إلا أنها سجلت تراجعًا خلال 2019، إلى حدود 37.9% من إجمالي الكهرباء المستخدمة بما يعادل قيمته 4.7 ميجا. و. س خلال شهر مايو 2019 مقابل 41.7% بقيمة 5.5 ميجا. و. س خلال الشهر نفسه من عام 2018.



وفي مرتبة لاحقة جاء قطاع الصناعة مستحوذًا على 29.8% من الكهرباء المستخدمة خلال شهر مايو 2019 بقيمة 3.7 ميجا. و. س مقابل 28% من إجمالي الكهرباء المستخدمة خلال الشهر نفسه من عام 2018، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 13.7%، وقطاع زراعة وري وصرف بنسبة 6.5%، وقطاع استخدامات تجارية بنسبة 4.8%.