شاهد.. دينا الشربيني تشعل إنستجرام بإطلالة مختلفة

خضعت الفنانة الشابة دينا الشربيني، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور كريم نور، أثناء وجودها في مدينة سان تروبيه الفرنسية.



وظهرت "دينا" بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية جيب قصير من اللون السيموني، وبلوزة قصيرة تكشف عن بطنها من نفس اللون والقماش، واعتمدت على شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها، ونالت الجلسة إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني، كان مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد السعدني، أحمد داوود، جمال سليمان، عمر السعيد، مريم الخشت، وليلى عز العرب، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.