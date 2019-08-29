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سياسي

تفاصيل مشروع قانون "تجريم الزواج العرفى" يثير الجدل بالبرلمان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:04 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أثار مشروع قانون تجريم الزواج العرفي، الذي أعلنت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إعادة طرحه للمرة الثانية في البرلمان جدالًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث رأى البعض ضرورة عرضه أولًا على الأزهر الشريف للنظر في فكرة المقترح، والبعض الآخر تحفظ على الفكرة لمخالفتها الشرع وصعوبة تطبيقها وإثبات الزواج العرفي، وآخرون أشادوا بفكرة المقترح، مما يحفظ حقوق المرأة ويقضي على ظاهرة سيئة انتشرت في السنوات الأخيرة دون وجود رادع لمنعها من المجتمع.

مشروع قانون يقضي بتجريم الزواج العرفي بحبس سنة للشاب

ويتضمن مشروع القانون تجريم الزواج العرفي الخارج عن نطاق الاستقرار، والمخالف للشرع وكل المواثيق التي وضعتها الدولة، ويهدد الأمن العام للأسرة المصرية.

ويوقع القانون عقوبة على الشاب المتزوج عرفيًا بحبسه عامًا، مع توقيع المسئولية الأولى عليه، ومبرر تحميل الشاب المسئولية الأولى، كونه المغرى الأول للبنت، بزعم أنه شرعي، بجانب إشراك الفتاة معه في تحمل المسئولية.

تشريعية البرلمان تتحفظ: نحتاج آليات للضبط وليس التشريع

من جانبه رفض النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مقترح النائبة، مؤكدًا أنه مخالف للمواثيق والشريعة ومن الصعب وضع آليات للتجريم، مشيرا إلى أن مسألة التجريم ليست سهلة التطبيق، فضلًا عن صعوبة إثباتها، وإلحاق العقاب المناسب بالشاب والفتاة المتورطين.

وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توافر شروط الزواج سواء كان الإشهار ووجود شهود على عقد الزواج تجعله سليمًا بنسبة مائة بالمائة ولا أحد يستطيع تجريمه، الأمر الذي قد يختلط مع تطبيق عقوبة تجريم الزواج العرفي.

وأضاف أن المقترح من الممكن أن يتحول لآليات وضوابط يمكن من خلاله الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.


دينية البرلمان: لن يجدي القانون ودور العبادة عليها مسئولية التوعية بمخاطر الزواج العرفي

من جهته أشار الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن ظاهرة الزواج العرفي بين الشباب وانتشارها داخل المجتمع المدني، لن يتم حلها بتشريع يجرم المسألة، بقدر ما يحتاج لحلول خارج الصندوق من خلال التوعية الفكرية بضرورة الابتعاد عن مثل هذه الأفعال المحرمة.

وأكد حمروش، على ضرورة التوعية بالظاهرة والتأكيد على مخاطر الزواج العرفي، سواء الاجتماعية أو القانونية أو الصحية، بالإضافة إلى إثارة عنصر التخويف من تطور عملية الزواج وتخبئته على الأهل والناس، لافتًا إلى رفع الوعي بمخاطر الزواج العرفي من خلال دروس الوعظ داخل دور العبادة في المساجد والكنائس الرعوية وتبني وسائل الإعلام المختلفة الحديث عن القضية وتفعيل دور المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني.


مطالب بعرض المقترح على الأزهر الشريف للتأكد من شرعيته

كما طالب عدد من النواب بأخذ رأي الأزهر في مقترح تجريم الزواج العرفي، وذلك لكونه الجهة الدينية الرسمية المنوط بها تحديد مدى شرعية الزواج العرفي من عدمه، مؤكدين ضرورة الرجوع إليه قبل مناقشة مشروع القانون.

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