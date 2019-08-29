في متحفه بتكية أبو الدهب.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر"

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد المقبل، معرضًا بعنوان "نجيب محفوظ.. بختم النسر".



يتضمن المعرض أكثر من 70 وثيقة من الوثائق الحكومية التي تحمل ختم النسر، والمأخوذة من كتاب ختم النسر للكاتب الصحفي طارق الطاهر، على مدار حياته، بدءًا من شهادة إتمام المرحلة الابتدائية، ويظهر فيها توقيع "محفوظ" باللغتين العربية والأجنبية، وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتى حصوله على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية، إضافة إلى المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما، إقرارات الذمة المالية، القرار الوزاري بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة (الجامعة الشعبية)، بالإضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل: كشف الممتلكات، تقارير العمل السرية، والقرارات التي تخص فترة توليه الرقابة على المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.



ويعقب الافتتاح ندوة مع الفنان التشكيلي د. مصطفى الرزاز، بمشاركة الكاتب طارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، ويديرها الكاتب الصحفي إيهاب الحضري، وبحضور الكاتب يوسف القعيد المشرف على متحف نجيب محفوظ.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد 8 سبتمبر المقبل، بمقر المتحف بتكية أبوالدهب بجوار الجامع الأزهر.