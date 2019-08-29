الخميس 29 أغسطس 2019 الموافق 28 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في متحفه بتكية أبو الدهب.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر"

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد المقبل، معرضًا بعنوان "نجيب محفوظ.. بختم النسر".

يتضمن المعرض أكثر من 70 وثيقة من الوثائق الحكومية التي تحمل ختم النسر، والمأخوذة من كتاب ختم النسر للكاتب الصحفي طارق الطاهر، على مدار حياته، بدءًا من شهادة إتمام المرحلة الابتدائية، ويظهر فيها توقيع "محفوظ" باللغتين العربية والأجنبية، وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتى حصوله على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية، إضافة إلى المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما، إقرارات الذمة المالية، القرار الوزاري بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة (الجامعة الشعبية)، بالإضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل: كشف الممتلكات، تقارير العمل السرية، والقرارات التي تخص فترة توليه الرقابة على المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.

ويعقب الافتتاح ندوة مع الفنان التشكيلي د. مصطفى الرزاز، بمشاركة الكاتب طارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، ويديرها الكاتب الصحفي إيهاب الحضري، وبحضور الكاتب يوسف القعيد المشرف على متحف نجيب محفوظ.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد 8 سبتمبر المقبل، بمقر المتحف بتكية أبوالدهب بجوار الجامع الأزهر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قطر تجدد دعوتها للحوار مع دول المقاطعة

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين القادمين (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قبل زيارة السيسي.. تاريخ العلاقات السياسية بين مصر والكويت

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

ads

الصور

image description

بحضور وزيرة الثقافة.. مدحت صالح يتألق بحفل محكى القلعة

image description

"عم زلعوكة" أقدم بائع صحف في مصر القديمة (صور)

image description

مباراة صعود الزمالك إلى نهائي الكأس بالفوز على المقاصة

image description

مجلس إدارة الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

الأكثر قراءة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

شاهد.. محمد صلاح يشتبك مع زميله أثناء التدريب

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

فرص توظيف جديدة بشركة "خالدة للبترول"

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالبشرة

طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

الرئيس نيوز

الحكومة: لا صحة لارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

هل توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان؟

حقيقة وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات

هل تحرم المطلقة من معاش والدها؟.. القصة كاملة

منوعات

بعد ظهور نتيجة الدور الثاني 2019.. خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الان

مصرع 72 شخصًا في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

ارتفاع غير مسبوق في الاعتداءات على قوات الشرطة والطوارئ بفرنسا

حظر المحروقات الزراعية بالبرازيل

كشكول

"التعليم" توضح حقيقة بدء الدراسة منتصف سبتمبر المقبل

"الأزهر" يُعمم منظومة التوثيق الإلكتروني للامتحانات الشفوية

مصدر بالأزهر يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية

"صائدة الأبرياء".. بالوعات الصرف تخطف التلاميذ من أحضان أمهاتهم.. والبرلمان ينتفض

إسلام سياسي

تراجع نسب مشاهدة القنوات الإخوانية بعد فشلها الإعلامى

"الشباب المستقل" تدعو سجناء التيار الإسلامي بالانقلاب على قادة الإخوان

تقرير أمريكي: المستقبل للقاعدة في سوريا

شباب الإخوان يسخرون من محمد الجوادي لإشادته بجماعته الإرهابية


زيت وسكر

ماذا تفعل لو حُرر ضدك محضر سرقة تيار كهربائى؟

خطوات تقديم التظلم للمستبعدين من البطاقات التموينية في المرحلة الرابعة

“سكرتارية الشباب” تشارك بالحوار المجتمعي حول رؤية مصر 2030

24 دورة على الحرف والمهن المختلفة ضمن برامج التدريب بالقوى العاملة

مقالات الرأي
جلال حمام
البحث العلمى.. كفاءات تحتاج إمكانيات
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب «4»
صفوت البياضي
أمراض مستعصية والأبحاث متوالية
ماجد حبته
الاستثمارات اليابانية.. أرقام وأحلام!
المزيد

الثقافة

اللبناني حسن داود: وقعت فى حب كتابات إبراهيم أصلان

في متحفه بتكية أبو الدهب.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر"

"أحلم وأنا بجوارك" لـ زينب عفيفى.. القلب لا يعشق مرتين

"أهلًا بالمدارس" ندوة توعوية فى متحف الطفل 6 سبتمبر

صفحتنا ع الفيس بوك