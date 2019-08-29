رئيس المفوضية الأوروبية يدعم كونتي في قراره

ذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن رئيس المفوضية جان-كلود يونكر يتمنى النجاح لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في جهوده لتشكيل حكومة جديدة.



وقالت المتحدثة مينا أندريفا: "تلعب إيطاليا دورا مركزيا في أسرتنا الأوروبية ونعتمد على إسهاماتها الفعالة في المشروع الأوروبي"، مشيرة إلى أن يونكر سوف يتواصل مع كونتي في وقت لاحق من اليوم.



وحثت أيضا روما على تقديم مرشحها لشغل منصب بالمفوضية الأوروبية في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا سوف يسهل على خليفة يونكر، أورزولا فون دين لين، تشكيل فريقها في الوقت المناسب لموعد بدء توليها المسئولية الذي يحل في الأول من نوفمبر.



وقالت أندريفا: "كلما جرى اقتراح مرشح مبكرا للرئيسة المنتخبة، زادت فرصة أن تلقاه مبكرا، وأن ترى طبيعة شخصيته ومؤهلاته وبالتالي تبدأ التفكير في ملفه أيضا".