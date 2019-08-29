الإحصاء: 25.4% انخفاضًا فى عدد عقود الزواج خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تراجع معدلات الزواج ناهزت 25.4% خلال عام 2019، حيث بلغ عدد عقود الزواج 63.2 ألف عقد خلال شهر يونيو 2019 مقابل 84.7 ألف عقد خلال الشهر نفسه من عام 2018.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عدد إشهادات الطلاق انخفضت إلى حدود 10 آلاف إشهاد خلال شهر يونيو 2019 مقابل 13.7 ألف إشهاد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 27%.



يشار إلى أن بيانات إحصاءات الزواج والطلاق تعد أحد أهم الإحصاءات الحيوية التي يصدرها جهاز الإحصاء، وتتضمن المعدل الخام للزواج والطلاق وتوزيع عقود الزواج، وإشهادات الطلاق طبقًا للمحافظات والشهور وبعض الخصائص الأخرى كالحالة التعليمية والجنسية والديانة.