الحزام الأمني يسيطر على الطريق بين عدن وأبين

تمكنت قوت الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من دخول مدينة زنجبار وسط اشتباكات عنيفة مع قوات حزب الإصلاح المنضوية ضمن قوات الحكومة داخل المدينة، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



كما تمكنت قوات الحزام الأمني من السيطرة على الطريق بين عدن وأبين، بالإضافة إلى فرار جماعي لقوات حزب الإصلاح.



وأفادت مصادر محلية، بوقوع عملية نهب واسعة من قبل قوات الإصلاح للمرافق الحكومية في زنجبار عاصمة محافظة أبين.