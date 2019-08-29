سارة سمير تحصد ذهبية الخطف لوزن 76 كجم بدورة الألعاب الإفريقية

أضافت الرباعة المصرية الأوليمبية سارة سمير، ميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، وتستمر منافساتها حتى بعد غد الجمعة.



وتوجت الرباعة الأولمبية بذهبية منافسات الخطف في وزن 76 كجم، والتي جرت في صالة النهضة بمدينة الرباط بحضور المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.



ورفعت الرباعة المصرية ثقلًا وزنه 105 كجم لتنجح في حصد الذهبية الأولى لها اليوم، حيث تنافس في وقت لاحق على ذهبيتي الكلين (النتر) والمجموع.