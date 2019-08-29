"أحلم وأنا بجوارك" لـ زينب عفيفى.. القلب لا يعشق مرتين

نخلة سامقة لا طرح فيها، وشجرة ياسمين عتيقة، وبيت قديم صاحب الزمان عقودًا، ومكتبة أصيلة تحمل مئات الروايات لكتاب من الشرق والغرب، وأم ستينية رقيقة المشاعر وكفيفة البصر، لا تدرى بفعل القراءة أم لجينات وراثية أفقدتها بصرها وهى فى الأربعين، وابنة فى الثلاثين ما زالت آنسة لم تتزوج بعد، وصمت يصدر طنينًا أكثر إزعاجًا من صوت القطار.



كثيرًا ما قالت "راجية" لابنتها أخشى أن يمر عمرك بلا زواج بعد أن صرت ابنتى وممرضتى، فتضحك "مى" وتقول أنت ابنتى، ولكن شيئًا يسكن صدر "مى" التى تقضى يومها بين الروايات، فتعشق أبطالها واحدًا تلو الآخر، فتحلم بذاك الفارس النبيل، الذى يحملها على حصان أبيض له جناحان ثم يركض بها وسط الغيم، لكنها تراجع نفسها أنا فى خدمة أمى التى عانت وذاقت الأمرين مع والدى، الذى كان لا يهبها حبًا ولا حنانًا فكل ما كان يملكه من هذه الأشياء لا يفرغه إلا فى أوعية الغانيات.



تذكرت "مى" يوم أن وصلها خبر وفاته فى حادث سيارة، وقتها نسيت قسوته وحدته ونهره لها ولأمها، ودت لو عاد مرة أخرى ومارس أفعاله السيئة، ولأول مرة تدرك أن الأمان يسبق الود أحيانا.



وبرغم أنها خريجة كلية الألسن، إلا أنها لا تعمل، فهى بين القراءة والاعتناء بوالدتها، وذهابها إلى المكتبة لاستعارة الروايات وتجاذب أطراف الحديث مع عم محمد أمين المكتبة، ذاك الرجل الذى أفنى حياته فى قراءة الكتب حتى شارف الستين، حزنت حين أخبرها بأنه سيحال إلى التقاعد.



خرجت بسيارتها إلى وسط البلد، فإذا بجمع من الشباب والصبايا أمام إحدى المكتبات، نزلت من سيارتها وانعطفت إليهم فإذا بالروائى الشهير "سليم علوان " يوقع روايته الأخيرة "سأحبك إلى الأبد" اشترت الرواية ولم تنتظر توقيعة، فالأهم عندها الرواية أو بطل الرواية، أما المؤلف فهو مرتبط بالواقع، وهى اعتادت الخيال لأنه أكثر رحابة وسعة.



ولما عادت إلى البيت أخبرت والدتها بما كان، فانزعجت أمها وتغيرت ملامحها وطلبت منها ألا تقرأ لهذا الكاتب المخادع، فسألتها خدع من؟



فقالت الأم بنبرة لا تخلو من ارتباك: خدع صديقتى وعدها بالزواج ثم تخلى عنها إنه كاذب آثم، ثم قامت راجية لتتحسس طريقها إلى غرفتها وأحكمت غلق الباب من الداخل.



لم تدر راجيه أنها دفعت ابنتها لقراءة الرواية دفعًا، دخلت مى غرفتها وبدأت فى قراءة الرواية بنهم شديد، حتى انتهت منها دفعة واحدة وكأنها كأس خمر تجرعتها حتى الثمالة.



وما بين النوم واليقظة رأيت سليم علوان الرجل الستينى الوسيم، صاحب الشعر الكستنائى يتسلق إلى شرفتها، ثم يدخل غرفتها ويجلس بجوارها ليداعب شعرها الفاحم، تستفيق "مى" من غفوتها وتلعن خيالها الذى أتى به إلى سرير نومها.



فى اليوم التالى أخبرها عم محمد أن إحدى المكتبات القريبة تطلب قارئة روايات، ضحكت مى وقالت: بالأمس قلت لأمى الوظيفة الوحيدة التى أقبل بها هى قارئة روايات وهى وظيفة لم تقرر بعد فى بلادنا، وكأنهم سمعوا قولى فاستجابوا لى. اقترحت مى على والدتها أن تناقش رواية "سأحبك للأبد" فى أول مناقشة لها بالمكتبة، فشدت نفسا عميقا وهى تحتسى القهوة ولم ترد.



اقترحت "مى" على أمين المكتبة أن يستضيف سليم علوان فى حلقة النقاش فكان لها ما أرادت. أخذ سليم يحملق فى مى وكأنه يعرفها من قبل، لما عادت مى حكت لأمها عن الندوة، فقالت راجية: لقد أخبرتك بأن سليم علوان خدع صديقتى، والحقيقة أنه خدعنى أنا، كنا حبيبين أيام الجامعة كان فقيرًا معدمًا يسكن فى بيت الطلبة، بينما كنت ميسورة الحال، ولكن الحب أزال هذه الفوارق بالنسبة لى، سقانى الحب وسقيته، فأضحت الدنيا حديقة ورد، إذا ابتسم يضحك العالم، وإذا شعر بضيق يحزن الكون، وإذا خاف يقشعر بدن الدنيا. ثلاثة أعوام وأنا وهو فى الجنة، ثم اختفى على حين غفلة، بحثت عنه فى المستشفيات وأقسام البوليس لكنى لم أجده.. فذبلت ورودى وتهشمت مزهرياتى، وبعد أسابيع عانيت فيها لوعة الاشتياق رأيته فى الجامعة يقود سيارة حديثة وبجواره فتاة شقراء.. لم أسأله من هى ولا كيف تحولت إلى هذا المسخ؟



كنت أحلم بأن أصبح أديبة تبهر العالم وكان لدى ما يمكننى من ذلك، ولكنى بعد أن خسرت حبى الوحيد ،آثرت العزلة ثم تزوجت والدك دون حب أو كره، لكنه كان متعجرفًا يمارس معى دور أحمد عبدالجواد فى ثلاثية نجيب محفوظ ولم يدر بخلده أننى لست أمينة، فتهت بين رجلين كلاهما ظالم.



احتضنت "مى" والدتها وبكت ولما دخلت غرفتها فإذا بسليم علوان يتصل بها ويطلب مقابلتها لأمر هام، فوافقت.. ثم جلست على كرسى متأرجح يهز الأسئلة فى رأسها هزا.. هل أنسى كلام أمى؟ هل أذهب وأخدعه لأنتقم لأمى؟ هل أتركه منتظرا ولا أذهب؟ هل أنا أحبه؟



فى اليوم التالى جلست معه فأخبرها بأنه يحبها، لأنها تشبه حبه الأبدى الذى كتب فيه روايته الأخيرة، غضبت مى لأنه لم يحبها لشخصها، بل أحبها لأنها تشبه حبيبته التى لا يعرف أنها أمها.



وفى حلم اليقظة عاتبته وبكت على صدره، فأخبرها بأنه لا يحب راجيه، بل يحبها هى، وبعد ساعات اتصل بها وطلب اللقاء مرة أخرى، وبدون أدنى مقاومة وافقت ولما التقيا طلب منها الزواج.



دارت الدنيا برأس مى وأضحت بين شد وجذب ومد وجزر، عقلها يقول: كيف تتزوجين رجلا كان من الممكن أن يكون أباك؟ فيرد قلبها بعنف: لكنه ليس أبى، فيزمجر العقل ويقول: لقد خان والدتك وكسر قلبها؟ فيقول القلب: لقد استمتعت بالحب معه وبالجنس مع أبى فربحت مرتين أما أنا فلماذا أخسر؟

بعد يومين طلبت منها والدتها أن يخرجا، ليتناولا غداءهما فى مطعم أسماك اسمه "كل واشكر" ضحكت مى لطرافة الاسم الذى لم تكن تعرفه من قبل، أثناء تناول الطعام بدأت راجيه تسأل ابنتها عن معالم المطعم، فوصفته لها، فضحكت وقالت بصوت حالم: لم يتغير بعد، ثم بدأت تحكى عن سليم علوان الذى التقته هنا كثيرا، تيقنت مى أن الأم ما زالت تجتر الذكريات، وما زالت تحب الكاتب المخادع، ولما عادا أخرجت راجيه كل رسائل الحب التى كانت بينهما لابنتها فقرأتهاعلى مهل، ثم طلبت من أمها أن تشرع فى كتابة رواية ردا على رواية سليم علوان فأومأت برأسها أينعم، دخلت مى غرفتها والقت بجسدها النحيل على سرير نومها، فرأت سليم علوان معلقًا فى الهواء يمد ساقه ليدخل من الشرفة، فقامت هى على عجل فأغلقتها، وقال بصوت مبحوح لا مكان لك فى أحلامى، ثم خرجت إلى غرفة والدتها ونامت فى حجرها وقالت يا أمى أحلم وأنا بجوارك.



قصة عن رواية "أحلم وأنا بجوارك" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للكاتبة زينب عفيفى.

