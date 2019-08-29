هشام حطب يساند سارة سمير في منافسات رفع الأثقال

حرص المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على التواجد في صالة النهضة بمدينة الرباط لدعم الرباعة المصرية الأوليمبية سارة سمير.



وحضر حطب لدعم سارة سمير ومنتخب رفع الأثقال الذي حقق العديد من الميداليات الذهبية في الأيام الأخيرة.



وتسعى مصر لكتابة التاريخ من جديد والتتويج بلقب الدورة الإفريقية في عام ٢٠١٥ ببرازافيل.