رئيس اللجنة الأوليمبية يشيد بإنجاز ميار شريف فى التنس الأرضى

أشاد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بالإنجاز التي حققته ميار شريف، لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي، والتي حصلت على الميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.



ونجحت ميار شريف في الفوز على بطلة جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، والحصول على الميدالية الذهبية، والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، كأول لاعبة تنس أرضي مصرية تتأهل للأوليمبياد.



حرص المهندس هشام حطب على التواجد في نهائي التنس الأرضي للسيدات اليوم، ودعم اللاعبة وتهنئتها والجهاز الفني وبعثة التنس الأرضي على الإنجاز الذي تحقق.



وأضافت ميار شريف ميدالية ذهبية جديدة لمصر في مشوار المنافسة على لقب دورة الألعاب الإفريقية الـ12 المقامة في المغرب حاليًا.