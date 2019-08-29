السودان بانتظار الحكومة الأولى في مرحلة ما بعد البشير

لا يزال السودان يترقب، اليوم الخميس، الإعلان عن حكومته الأولى في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين يفترض بهم إدارة مشاكل البلاد خلال المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني.



وكان المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأربعاء، عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته.



غير أنّ مصدرًا مقربًا من الخبير الاقتصادي أشار، اليوم الخميس، إلى أنّه لم يحسم خياراته بعد، وقال المصدر إنّ "المداولات مستمرة وليس واضحًا متى تنتهي".



ويفترض أن يختار رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 أغسطس، أعضاء حكومته من بين الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، وذلك بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في 17 أغسطس.



ويستثنى من الوزراء المختارين وزيرا الداخلية والدفاع اللذان سيعينهما عسكريو المجلس السيادي المكوّن من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وتقع عليه مسئولية قيادة البلاد لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية نحو سلطة مدنية منتخبة.



وأكد حمدوك السبت أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب "كفاءاتهم". وقال "نريد فريقا متجانسًا على مستوى التحديات".