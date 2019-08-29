الخميس 29 أغسطس 2019 الموافق 28 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان بانتظار الحكومة الأولى في مرحلة ما بعد البشير

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
لا يزال السودان يترقب، اليوم الخميس، الإعلان عن حكومته الأولى في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين يفترض بهم إدارة مشاكل البلاد خلال المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني.

وكان المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأربعاء، عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته.

غير أنّ مصدرًا مقربًا من الخبير الاقتصادي أشار، اليوم الخميس، إلى أنّه لم يحسم خياراته بعد، وقال المصدر إنّ "المداولات مستمرة وليس واضحًا متى تنتهي".

ويفترض أن يختار رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 أغسطس، أعضاء حكومته من بين الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، وذلك بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في 17 أغسطس.

ويستثنى من الوزراء المختارين وزيرا الداخلية والدفاع اللذان سيعينهما عسكريو المجلس السيادي المكوّن من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وتقع عليه مسئولية قيادة البلاد لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية نحو سلطة مدنية منتخبة.

وأكد حمدوك السبت أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب "كفاءاتهم". وقال "نريد فريقا متجانسًا على مستوى التحديات".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

قطبا مدريد ودورتموند التهديد الأكبر فى أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

منذ يوم

الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الأربعاء

منذ يوم

فرص توظيف جديدة بشركة "خالدة للبترول"

ads

الصور

image description

بحضور وزيرة الثقافة.. مدحت صالح يتألق بحفل محكى القلعة

image description

"عم زلعوكة" أقدم بائع صحف في مصر القديمة (صور)

image description

مباراة صعود الزمالك إلى نهائي الكأس بالفوز على المقاصة

image description

مجلس إدارة الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

الأكثر قراءة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

شاهد.. محمد صلاح يشتبك مع زميله أثناء التدريب

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

فرص توظيف جديدة بشركة "خالدة للبترول"

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالبشرة

طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

الرئيس نيوز

الحكومة: لا صحة لارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

هل توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان؟

حقيقة وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات

هل تحرم المطلقة من معاش والدها؟.. القصة كاملة

منوعات

بعد ظهور نتيجة الدور الثاني 2019.. خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الان

الشرطة البريطانية تقتحم طائرة للقبض على متهم باغتصاب قاصر

مصرع 72 شخصًا في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

ارتفاع غير مسبوق في الاعتداءات على قوات الشرطة والطوارئ بفرنسا

كشكول

"التعليم" توضح حقيقة بدء الدراسة منتصف سبتمبر المقبل

"الأزهر" يُعمم منظومة التوثيق الإلكتروني للامتحانات الشفوية

مصدر بالأزهر يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية

"صائدة الأبرياء".. بالوعات الصرف تخطف التلاميذ من أحضان أمهاتهم.. والبرلمان ينتفض

إسلام سياسي

تراجع نسب مشاهدة القنوات الإخوانية بعد فشلها الإعلامى

"الشباب المستقل" تدعو سجناء التيار الإسلامي بالانقلاب على قادة الإخوان

تقرير أمريكي: المستقبل للقاعدة في سوريا

شباب الإخوان يسخرون من محمد الجوادي لإشادته بجماعته الإرهابية


زيت وسكر

ماذا تفعل لو حُرر ضدك محضر سرقة تيار كهربائى؟

خطوات تقديم التظلم للمستبعدين من البطاقات التموينية في المرحلة الرابعة

“سكرتارية الشباب” تشارك بالحوار المجتمعي حول رؤية مصر 2030

24 دورة على الحرف والمهن المختلفة ضمن برامج التدريب بالقوى العاملة

مقالات الرأي
جلال حمام
البحث العلمى.. كفاءات تحتاج إمكانيات
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب «4»
صفوت البياضي
أمراض مستعصية والأبحاث متوالية
ماجد حبته
الاستثمارات اليابانية.. أرقام وأحلام!
المزيد

الثقافة

اللبناني حسن داود: وقعت فى حب كتابات إبراهيم أصلان

في متحفه بتكية أبو الدهب.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر"

"أحلم وأنا بجوارك" لـ زينب عفيفى.. القلب لا يعشق مرتين

"أهلًا بالمدارس" ندوة توعوية فى متحف الطفل 6 سبتمبر

صفحتنا ع الفيس بوك