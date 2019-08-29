إصدار أوامر بإخلاء 400 ألف شخص فى عدة محافظات يابانية

صدرت أوامر إخلاء لأكثر من 400 ألف شخص في محافظات ساجا وفوكوؤكا وناجاساكي وياماجوتشي، ويأتي ترتيب أوامر الإخلاء التي صدرت في المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات.



وفي محافظة ساجا أصدرت أوامر إخلاء في مدينتي إيماري وتاكيئو وفي بلدتي أريتا وأوماتشي، وبالنسبة لمحافظة فوكوؤكا تم إصدار أوامر بالإخلاء في مدينتي كوروميه وأساكورا وفي قرية توهو.



وفي محافظة ناجاساكي صدرت الأوامر بإخلاء مدينتي ساسيبو وماتسوؤرا، وفي محافظة ياماجوتشي أصدر أمرًا بإخلاء مدينة أوبيه.



كما صدرت نصائح بالإخلاء في محافظات ساجا وفوكوؤكا وناجاساكي وأويتا وياماجوتشي وشيمانيه.



وتدعو مكاتب البلديات السكان بالتوجه بشكل فوري إلى مراكز الإخلاء، وقد تم توجيه الذين يجدون مخاطرة كبيرة في مغادرة مواقعهم الحالية، بالتحرك إلى مواقع أكثر أمانا داخل المباني التي يوجدون بها في الوقت الراهن.



وقد حذر مسئولو الأرصاد الجوية في اليابان من حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية، وذلك بعد يوم من هطول أمطار غزيرة مميتة في بعض أجزاء غربي البلاد.



وتجري أعمال إغاثة السكان في المناطق السكنية، واستخدمت فرق الطوارئ قوارب إنقاذ للوصول إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الإخلاء في الوقت المناسب.