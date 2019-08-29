"أهلًا بالمدارس" ندوة توعوية فى متحف الطفل 6 سبتمبر

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) التابع لجمعية مصر الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر المقبل، ندوة توعوية تحت عنوان "أهلًا بالمدارس"، وذلك تزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.



تحاضر في الندوة صافي صلاح، مدربة التربية الإيجابية وممارس كوتشنج بالأنياجرام (علم أنماط الشخصيات) ومؤسسة مبادرة " التربية مش سهلة بس مستهلة"، ومن المقرر أن تستعرض خلال الندوة المشاكل التي تواجهها الأمهات خلال العام الدراسي وكيفية التغلب عليها.



وقال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير عام المركز- في تصريح اليوم- إن الندوة تتناول أيضا المهارات الضرورية، منها مهارة إدارة الوقت وتحمل المسئولية وتحديد وترتيب الأولويات.



وأضاف أنه سيتم على هامش مشاركة أولياء الأمور في الندوة، تنظيم ورشة فنية للأطفال لتصنيع "مقلمة مدرسية" خاصة بهم، إلى جانب بعض المسابقات والألعاب الترفيهية.