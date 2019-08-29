الآثار: انتهاء 70%؜ من مشروع ترميم مدينة شالي بواحة سيوة

أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من ترميم أكثر من 70% من مباني مدينة شالي الأثرية بواحة سيوة وشوارعها القديمة، استكمالا لخطة الوزارة لإحياء تلك المدينة.



وأشار محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح، في تصريح اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة كتل "الكرشيف" المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية، بالإضافة إلى تثبيت الكتل غير المثبتة جيدا لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل، كما تم فتح الشوارع القديمة، وجارٍ الآن ترميم السور القديم وباقي البيوت الكاملة المعالم.



وأوضح أنه وفقا لمشروع الترميم، سيتم ترميم ثلاثة بيوت بجوار مسجد تطندي- والذي افتتحه وزير الآثار العام الماضي- وتحويلها إلى مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة، وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوي.