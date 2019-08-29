وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان التنسيق المشترك لقمة "التيكاد"

التقى وزير الخارجية، اليوم الخميس، بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، نظيره الياباني "تارو كونو"، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جانبًا من جلسة المباحثات بين الوزيرين ركز على التنسيق المُشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، والتي انطلقت أعمالها بمدينة "يوكوهاما" اليابانية يوم ٢٨ أغسطس الجاري حتى يوم ٣٠ الجاري تحت الرئاسة المشتركة لكل من الرئيس عبدالفتاح السسيسي، باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس وزراء اليابان.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن لقاء وزير الخارجية ونظيره الياباني شمل كذلك استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.