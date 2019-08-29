لعنة مدريد ومحاولات برشلونة لضم نيمار في صدر الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على لعنة الإصابات التي ضربت ريال مدريد مؤخرًا، ومحاولات برشلونة لضم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وعنونت صحيفة "ماركا": "متصدر قائمة الإصابات"، مضيفة: "إيسكو يُعاني من إصابة في عضلة الفخذ ذات الرأسين، وينضم إلى قائمة اللاعبين المُصابين، و9 لاعبين تعرضوا إلى الإصابة خلال 50 يوما"، متابعة: "كيلور نافاس بالفعل يتفاوض مع باريس سان جيرمان".



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "الضغط"، مضيفة: "برشلونة قدم عرضا لباريس سان جيرمان يتضمن انتقال راكيتيتش والمدافع الشاب توديبو، من أجل إعادة نيمار إلى الكامب نو"، قائلة: "النادي الفرنسي عازم على ضم عثمان ديمبلي ضمن الصفقة، والذي أكد وكيله أنه لن يرحل بنسبة 100%".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت"، جاء العنوان: "يوم نيمار"، متابعة: "اجتماع رؤساء برشلونة وباريس في موناكو، ووفد البلوجرانا يترأسه جوسيب بارتوميو، سيكون في مدينة موناكو الفرنسية لحسم الصفقة"، موضحة: "النادي الفرنسي يريد راكيتيتش، وديمبلي من أجل الموافقة على الصفقة".