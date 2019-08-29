طلائع الجيش يستعير كريم ممدوح لاعب الاتحاد السكندري

ضم نادي طلائع الجيش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري كريم ممدوح بشكل رسمي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.



وتعد الصفقة هي الـ18 لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.



يذكر أن كريم ممدوح صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين، وسبق له خوض مباراة دولية مع منتخب مصر أمام ليبيا في 2016.

