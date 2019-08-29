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محطة تل أبيب

لماذا تسعى حماس لإشعال الجبهة الجنوبية مع إسرائيل هذه الأيام؟

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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تسببت الانفجارات الغامضة في غزة، والتي مازالت التحقيقات جارية حولها؛ والتي يُتهم فيها بشكل مبدئي بعض التنظيمات المنشقة عن حماس، في إثارة التوتر داخل القطاع خلال اليومين الماضيين.
فجر اليوم تم إطلاق صاروخ من غزة، وبحسب التقارير ، لم ينجح الصاروخ في الوصول إسرائيل ولم يعبر الحدود، فيما دوت صفارات الإنذار دوت بمنطقة "نتيف هعسراه"، وعدد من مناطق غلاف قطاع غزة.
فكرة إطلاق صواريخ من غزة، والرد عليها من قبل الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع تابعة لحماس في غزة، وتكرارها خلال الأسابيع القليلة بشكل لافت طرحت عدة تساؤلات عن "هدف حماس من التصعيد" خلال هذه الأيام تحديداً، وعن علاقته بالتصعيد الداخلي في القطاع.
عدة أسباب تقف خلف رغبة حماس في إشعال الأجواء على الحدود الجنوبية مع إسرائيل:
أولاً: تحاول حماس الضغط على إسرائيل التي تواجه هذه الأيام توتراً في الجبهة الشمالية لخلق ما يسمي "غلق دائرة النار" على إسرائيل، وهي استراتيجية قديمة تتبعها حماس كلما أزداد التوتر بين إسرائيل وحزب الله وإيران في الشمال.
ثانياً: تحاول حماس الضغط على إسرائيل للتخفيف من الحصار، ودفع مشاريع تحسين البنى التحتية؛ هذا يتزامن في الوقت الذي يدخل فيه المال القطري إلى غزة، وزيادة كميات الكهرباء عما كان قبل عدة أشهر، وهو ما يجعل ضرباتها "متوازنة" ولا تسبب خسائر فادحة تستدعي رد قوي من إسرائيل، وتؤدي إلى معركة واسعة.
ثالثاً: حماس تدرك أهمية الوقت، وتعرف جيداً أن الأيام التي تسبق الإنتخابات ليست الوقت المثالي بالنسبة لإسرائيل للتصعيد على أي جبهة ،ولهذا فهي تراهن على رغبة إسرائيل في الهدوء لحين الانتخابات.
فحماس تدرك أن إسرائيل لاترغب في معركة واسعة تكلفها الكثيرمن القتلى والأموال، ولن تُحقق شيء؛ بيد أن إسرائيل لم تقرر بعد تصفية حكم حماس.
رابعاً: حماس تواجه تحركات من تنظيمات سلفية داخلية – تعارض سياستها- وتحاول كل فترة إثارة توتر وتنفيذ عمليات وأحياناً إطلاق صواريخ على إسرائيل، ولذلك فهي تبذل جهوداً حثيثة للحيلولة دون تنفيذ عمليات منفردة غير مُنسقة معها، وتنفي صلتها بهذه العمليات في الوقت الذي ترى إسرائيل أن حماس هي المسؤولة عن القطاع بشكل كامل وأي عملية يتم تنفيذها منه تقع تحت مسؤولية حماس فقط، هذا بالإضافة إلى ضغط الجمهور في غزة على الحركة، ومعروف أن كلما زاد التوتر داخل القطاع كلما سعت حماس للتصعيد مع إسرائيل للتخلص من مأزقها.

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