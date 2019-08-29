السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات السفر بين مصر وأذربيجان

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وأذربيجان لإلغاء تأشيرات السفر لفئات معينة من مواطني البلدين.



وبناء على القرار الموقع في باكو في 2010، الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، فقد تمت الموافقة على اتفاق حكومي بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة.



يشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ58 عالميًا في مؤشر Passport Index لعام 2019، حيث يمكن لحملة الجوازات المصرية العادية دخول 17 دولية من دون تأشيرة، فيما يمكنهم دخول 41 دولة بعد الحصول على التأشيرة عند الوصول أو عبر الإنترنت.