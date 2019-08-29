الصين "تبدل" قوتها في هونج كونج قبل المظاهرات المحظورة

قام الجيش الصيني الخميس بتبديل حاميته المتمركزة بشكل دائم في هونج كونج، حيث منعت الشرطة تظاهرة كبرى مقررة السبت في المستعمرة البريطانية السابقة، مشيرة إلى مخاوف من أعمال عنف.



وبث التلفزيون الحكومي الصيني لقطات ظهرت فيها عشرات الشاحنات والمدرعات تجتاز ليل الأربعاء الخميس الحدود التي تفصل الصين القارية عن المنطقة الإدارية الخاصة لهونج كونج.



وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أنها عملية "التبديل السنوي العادية" لحامية جيش التحرير الصيني.



وتتألف القوات الصينية في هونج كونج من آلاف الجنود منذ أن أعيدت هذه المنطقة إلى الصين في 1997.



وأضافت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن قوات جديدة وصلت "برا وبحرا وجوا".



ولا يمكن للجيش الصيني من حيث المبدأ التدخل في هونج كونج لكن يمكن أن يدعى من قبل السلطات المحلية إلى إعادة إحلال النظام، كما ذكر عدد من المسئولين الصينيين مؤخرا.



واعتبر تسجيل فيديو لتدريب حامية هونج كونج على قمع أعمال شغب في بداية أغسطس، تحذيرا موجها إلى المتظاهرين الذين يدينون منذ يونيو السلطة التنفيذية الموالية لبكين.



تأتي عملية تبديل الجنود بينما منعت شرطة هونج كونج تنظيم تظاهرة كبيرة مؤيدة للديموقراطية السبت، مشيرة إلى أسباب أمنية بعدما شهدت تجمعات نهاية الأسبوع الماضي أعمال عنف.