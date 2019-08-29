خارجية باكستان: كشمير ليس مسألة داخلية للهند بل قضية دولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، إن إقليم "كشمير" ليس مسألة داخلية للهند بل يعد قضية دولية، وذلك في أعقاب قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص الممنوح للإقليم المتنازع عليه.



وأضاف فيصل - في تصريحات نقلتها قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس- أنه تم استدعاء المفوض السامي الهندي أمس الأربعاء، وتقديم احتجاج ضد الأعمال الوحشية التي ترتكب بالإقليم.



وأوضح أن كشمير ليست مسألة داخلية بل أصبحت قضية دولية يجب حلها مع مراعاة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث أنه لا يمكن المضي قدمًا في حل مشكلة كشمير دون الحفاظ على استقرار المنطقة.



وحول ممر (كارتاربور) الحدودي، قال فيصل: "إن فريقين فنيين من باكستان والهند سيجتمعان غدًا"، مشيرًا إلى أن باكستان ملتزمة بافتتاح الممر بشكل كامل وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء.



وكانت الهند قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلغاء المادة (370) من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم كشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.

وشددت الهند على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان، ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.