"الهجرة" تنظم زيارة لوفد شباب الجاليات المصرية بالخارج للفيوم

بدأت منذ قليل فعاليات زيارة وفد أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج إلى محافظة الفيوم، في إطار برنامج الملتقى السابع عشر لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، والذي يشارك فيه 50 شابا وفتاة من سن ١٨إلى ٣٥ عاما يقضون حاليًا إجازتهم الصيفية في أرض الوطن.



ويتضمن الملتقى عددا من الفعاليات تأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة فضلا عن زيارة محميات طبيعية فى محافظة الفيوم.



وأكدت الوزارة أنها أعدت حتى الآن ١٧ برنامج منتديات للشباب أبناء المصريين بالخارج، لافتة إلى أن كافة هذه البرامج تكون تحت إشراف وزارة الهجرة ويتم فتح باب التسجيل لها لكافة أبناء المصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لربطهم بالوطن وزيادة قيم الولاء والانتماء لدى أبنائنا بالخارج واطلاعهم على كافة الجهود التنموية بالدولة.