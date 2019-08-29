سفير الكويت بالقاهرة: زيارة السيسي تجسد عمق العلاقات الثنائية

أكد السفير الكويتي لدى مصر محمد الذویخ، اليوم الخمیس، إن زیارة الرئیس عبدالفتاح السیسي، للكویت تجسد عمق العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط بین البلدین والشعبین على مدار عقود طویلة.



ویصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت بعد غد السبت، في زیارة رسمیة للبلاد یجري خلالھا مباحثات رسمیة مع أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وشدد السفیر الذویخ في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، على أن ھذه العلاقة الفریدة في ملامحھا جسدت بأحداثھا وتطورھا قصة نجاح كبیرة یحق الفخر بھا وتقديمھا للعالم كنموذج حي على وحدة الھدف وصدق التوجه وامتزاج الرؤى والسعي المشترك نحو تحقیق طموحات الشعبين من أجل التنمیة والأمن والاستقرار.



وقال الذویخ، إن زیارة الرئیس السیسي، لبلده الثاني الكویت، تكتسب أھمیة خاصة فى ظل التحدیات العدیدة والمخاطر التي تحیط بالمنطقة وتستلزم المزید من التنسیق والتشاور سعیًا وراء الخروج برؤیة مشتركة تسھم في بلورة موقف موحد لمواجھة ھذه التحدیات والمخاطر.



وأكد الثقة في صدق الرغبة المشتركة نحو العمل الدؤوب للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتجنیبھا مخاطر الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، فضلًا عن السعي لاستعادة زمام المبادرة في التعامل مع ھذه التحدیات وفق مبادئ الحوار والتعایش المشترك والتعاون من اجل استقرار وازدھار الشعوب.



ولفت السفير الكويتي، إلى أن ھذه الزیارة التي تأتي في سیاق متواصل من الزیارات والاتصالات المستمرة وتعد فرصة طیبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الوثیقة بین البلدین.



وأضاف أن التأكید المتجدد على قوة ما یربط البلدين من صلات سوف یكون تحصیل حاصل لثلة من المواقف المضيئة التي میزت مسیرة التعاون الثنائي عبر أجیال متلاحقة وعقود متتالية.



وأوضح أن ھذه المواقف وضعت بصماتھا الراسخة على مختلف مجالات التعاون، مشددًا على أن ھذه العلاقات الوثیقة استقرت جیلًا بعد جیل.