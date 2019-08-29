اليمين القومى يأمل فى تحقيق أول فوز انتخابى له فى ألمانيا

يمكن أن يحتل اليمين القومي الأحد للمرة الأولى الطليعة في اقتراع مهم في ألمانيا في انتخابات مقاطعات في ألمانيا الديمقراطية السابقة بعد ثلاثين عامًا على سقوط جدار برلين، ما قد يسبب مزيدًا من الضعف لتحالف المستشارة أنجيلا ميركل.



ففي براندبورج المقاطعة التي تحيط ببرلين، تفيد استطلاعات الرأي، أن حزب البديل من أجل ألمانيا سيأتي في الطليعة بـ21 بالمئة من الأصوات، متعادلا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يهيمن اليوم في إطار تحالف يساري.



في ساكسونيا المنطقة الأخرى المدعوة إلى التصويت الأحد، يتقدم المحافظون بقيادة المستشارة، بفارق طفيف على "البديل من أجل ألمانيا" الذي تأسس في 2013.



لكن بحصوله على 25 بالمئة، مقابل 29 بالمئة لحزب ميركل الاتحاد الديموقراطي المسيحي، سيربح الحزب الشعبوي أكثر من 15 نقطة، بالمقارنة مع الاقتراع الأخير الذي جرى في 2014.



وكانت الانتخابات الأوروبية قد شكلت إنذارًا للأحزاب التقليدية مع تقدم الحزب اليميني القومي في المقاطعتين.



وسيجرى اقتراع ثالث في مقاطعة تورينجن، المنطقة الأخرى التي كانت جزءا من ألمانيا الديموقراطية السابقة، في 27 أكتوبر.



حذرت الأحزاب العريقة، خصوصًا الاتحاد الديموقراطي المسيحي مسبقًا، من أنها لن تشكل تحالفًا محليًا مع "البديل من أجل ألمانيا" الذي يقوده في هذه المناطق التيار الأكثر تشددًا في الحزب.



وهذا ما يمكن أن يؤدي في حال فوزه في الانتخابات، إلى قطع طريق السلطة على الحزب.



