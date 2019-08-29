ارتفاع معدل البطالة فى ألمانيا إلى 5.1%

أظهرت بيانات نشرتها الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بنسبة 0.1% إلى 5.1% في أغسطس الجاري، ما يعني أن 2.319 مليون شخص عاطلون عن العمل في أكبر اقتصاد بأوروبا.



وقال رئيس الوكالة، دتلف شيله، إن "تراجع الاقتصاد يترك آثارًا طفيفة على سوق العمل، إلا أن سوق العمل لا يزال قويا بشكل عام. ونمو العمالة مستمر إلا أنه بزخم أقل، كما أن طلب الشركات على الموظفين الجدد لا يزال عند مستوى مرتفع لكنه يتراجع".



وارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بمقدار 44 ألف شخص مقارنة بشهر يوليو الماضي، إلا أنه انخفض بـ31 ألفًا بالمقارنة على أساس سنوي.



وتتزايد المؤشرات على أن الاقتصاد الألماني يتجه إلى تسجيل "ركود فني"، والذي يعني تسجيل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.



وتتوقع ألمانيا حاليا نموًا اقتصاديًا بمعدل 5ر0% للعام ككل، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بـ0.1%.