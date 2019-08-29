شريهان في رحلة استجمام بحرية (شاهد)

شاركت الفنانة شريهان، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها.وظهرت "شريهان" في الصور خلال رحلة بحرية تقوم بها، وهي تستمتع بالنظر إلى البحر، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها، مشيدين بإطلالتها الأنيقة.وعلقت "شريهان" على الصور مستشهدة بآية قرآنية من سورة "الكهف": "قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. صدق الله العظيم".