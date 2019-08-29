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تكنولوجيا

مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس في سوريا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:57 م
جريدة الدستور
وكالات
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نشرت قناة "زفيزدا" الروسية ظهور مقاتلتين من طراز سو-57 في سماء سوريا، وقالت إن هذا يهدف إلى ترويج الأسلحة الروسية.

وفقا للقناة، تم العرض الأول للمقاتلات في ظروف حرب حقيقية، وأقيم هذا العرض بالتأكيد لجذب انتباه المشترين المحتملين.

وبرأي القناة، فإن العمل المكثف لتحسين البنية التحتية لقاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا قد يؤدي إلى ظهور، على المدى الطويل، أحدث المقاتلات الروسية".

وتم عرض مقاتلات من طراز "سو-57 إي" لأول مرة خلال العرض العسكري "ماكس-2019" في منطقة جوكوفسكي، ضواحي موسكو.

في نفس الوقت، كتبت صحيفة صينية أن بكين قد تفكر في شراء سو-57 الروسية بعد مقارنتها بقدرات طائراتها المنتجة محليا.

وظهرت مقاتلات سو-57 في سوريا في فبراير 2018. في الوقت نفسه، قال مصدر لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، إن عملية نقل المقاتلات تمت كجزء من برنامج اختبار الأسلحة، في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن يوري بوريسوف، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع، بدء عملية قتالية تجريبية لطائرة سو-57.

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